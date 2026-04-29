 

Законопроект об ограничении закрытия малого и среднего бизнеса прошёл первое чтение

29.04.2026, 13:00, Разное
Комитет Государственной думы по малому и среднему предпринимательству внёс на рассмотрение законопроект, обязывающий бизнес при прекращении деятельности уплачивать специальный ликвидационный сбор. Документ был принят единогласно в первом чтении, сообщили в пресс-службе комитета.

Согласно тексту законопроекта, для субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших решение о закрытии, предлагается установить единовременную плату в размере от 1 до 5 миллионов рублей в зависимости от годового оборота компании. В пояснительной записке подчеркивается, что сбор должен компенсировать государству недополученные налоговые поступления.

Автор инициативы, председатель профильного комитета Арсений Тишков, выступая перед журналистами, назвал массовые закрытия бизнеса и снижение налоговых поступлений «предательством» и «ножом в спину государства». 

По данным, которые привёл депутат, только за первый квартал 2026 года количество закрытий ИП и юрлиц выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы только провели оптимизацию налоговой системы, немного повысили налоги. А они что? Отреагировали массовыми закрытиями, – заявил депутат, отвечая на вопросы журналистов. – Платить налоги и радоваться – это ваш долг перед Родиной. А если ваша выручка упала – это ваши проблемы, не надо было лучше торговать. Идите, берите кредиты».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

ПОСЛЕДНЕЕ

29.04 / В Новосибирской области найден мертвым ветеринар, руководивший изъятием скота у фермеров

29.04 / Сын индийского миллиардера предложил разместить бегемотов Пабло Эскобара в своем зоопарке

29.04 / На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

29.04 / Во второй раз за 250 лет — британский монарх выступил перед Конгрессом США

29.04 / Астрономы открыли доступ к симуляции Вселенной для изучения темной материи и энергии

29.04 / ЕС ввёл санкции против Виктории Бони

29.04 / Новый робот для настольного тенниса от Sony обыграл элитных спортсменов

29.04 / Обломки, найденные на дне Кадисского залива, оказались потопленным Фрэнсисом Дрейком торговым судном

29.04 / Аквариумные золотые рыбки выдавили своих конкурентов и замутили воду

29.04 / Минцифры вычислило «крота», подкладывавшего министру указы о полной блокировке интернета

