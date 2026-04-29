Законопроект об ограничении закрытия малого и среднего бизнеса прошёл первое чтение

Комитет Государственной думы по малому и среднему предпринимательству внёс на рассмотрение законопроект, обязывающий бизнес при прекращении деятельности уплачивать специальный ликвидационный сбор. Документ был принят единогласно в первом чтении, сообщили в пресс-службе комитета.

Согласно тексту законопроекта, для субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших решение о закрытии, предлагается установить единовременную плату в размере от 1 до 5 миллионов рублей в зависимости от годового оборота компании. В пояснительной записке подчеркивается, что сбор должен компенсировать государству недополученные налоговые поступления.

Автор инициативы, председатель профильного комитета Арсений Тишков, выступая перед журналистами, назвал массовые закрытия бизнеса и снижение налоговых поступлений «предательством» и «ножом в спину государства».

По данным, которые привёл депутат, только за первый квартал 2026 года количество закрытий ИП и юрлиц выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы только провели оптимизацию налоговой системы, немного повысили налоги. А они что? Отреагировали массовыми закрытиями, – заявил депутат, отвечая на вопросы журналистов. – Платить налоги и радоваться – это ваш долг перед Родиной. А если ваша выручка упала – это ваши проблемы, не надо было лучше торговать. Идите, берите кредиты».

