В Новосибирской области найден мертвым ветеринар, руководивший изъятием скота у фермеров

Обнаружен мертвым глава отдела противоэпизоотических и карантинных мероприятий Управления ветеринарии Новосибирской области Сергей Тур. Российские власти сообщили о начале проверки.

Об обстоятельствах смерти 43-летнего чиновника поступает противоречивая информация. «Сибирский экспресс» со ссылкой на источник утверждает, что его нашли в автомобиле с огнестрельным ранением. Жена Елена рассказала, что у него отказало сердце.

«Он вчера умер, отказало сердце. Это связано с работой, напрямую с ней связано. Большая моральная и физическая нагрузка, большая ответственность. Он ушел на больничный и так получилось. Вчера приезжали и следователи, и участковый», – сказала она.

В полномочия возглавляемого Туром отдела входили, в том числе, мероприятия по изъятию домашних животных в очагах заболеваний пастереллезом. Скот был забит. Это вызвало волну возмущения фермеров, утверждавших, что никаких доказательств заболевания представлено не было.