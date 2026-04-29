Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1526-й день войны

Минобороны РФ 29 апреля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и шести бригад теробороны в районах населенных пунктов Бачевск, Червоное, Толстодубово, Мирлоги, Новая Сечь, Храповщина и Мироновка Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника трех механизированных и трех мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Бугаевка, Старица, Польная и Караичное Харьковской области. Противник потерял более 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и шесть складов материальных средств. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ковалевка, Моначиновка, Кутьковка, Пристен Харьковской области, Татьяновка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 17 автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов. Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Новодмитровка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Николаевка, Ореховатка, Славянск, Краматорск и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, орудие полевой артиллерии и 11 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, пять складов материальных средств и склад горючего. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и шести бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Приют, Новогригоровка, Ленина, Рубежное, Красноярское, Грузское, Светлое, Кучеров Яр, Золотой Колодезь, Шевченко, Новоалександровка и Доброполье Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 275 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, десантно-штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Покровское Днепропетровской области, Новоселовка, Ровное, Барвиновка, Любицкое и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял более 295 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США и склад материальных средств. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка, Димитрово, Камышеваха, Орехов и Запорожец Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, 20 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1″, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения, запуска беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб и 303 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 138750 беспилотных летательных аппаратов, 657 зенитных ракетных комплексов, 29072 танка и других боевых бронированных машин, 1711 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34655 орудий полевой артиллерии и минометов, 60381 единица специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 213900 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих (данные не обновлялись с февраля 2026 года).

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры «значительно выше». Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).