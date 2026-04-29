 

В Лондоне задержан мужчина с ножом, ранивший нескольких евреев

29.04.2026, 14:34, Разное
Британские СМИ сообщают, в районе Голдерс-Грин на северо-западе Лондона мужчина с ножом напал на прохожих у синагоги, пострадали два ультраортодоксальных еврея.

Еврейская добровольческая охранная организация «Шомрим» сообщила, что подозреваемый бежал по Голдерс Грин с ножом и пытался нападать на евреев. Волонтеры задержали его до прибытия полиции.

После прибытия сотрудников полиции подозреваемый был нейтрализован с применением электрошокера и арестован. Пострадавшим оказала помощь еврейская служба скорой помощи «Ацола».

Напомним, что в ночь на 23 марта в Голдерс-Грин был совершен поджог четырех машин еврейской волонтерской службы спасения Hatzolah Northwest. Пострадавших не было, однако в машинах взорвались кислородные баллоны, а огонь повредил и близлежащие здания.

ПОСЛЕДНЕЕ

29.04 / Швейцарский парламент отказался признавать палестинское государство

29.04 / Для борьбы с мошенниками россиянам запретили хранить дома больше 100 тысяч рублей

29.04 / Скорпионы использовали металлы для укрепления жала и клешней 

29.04 / Скончалась бывшая узница Аушвица Эдит Эгер – автор книг «Выбор» и «Дар»

29.04 / Территорию близ границы Армении и Грузии назвали родиной самой важной для человечества пшеницы

29.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1526-й день войны

29.04 / В Новосибирской области найден мертвым ветеринар, руководивший изъятием скота у фермеров

29.04 / Законопроект об ограничении закрытия малого и среднего бизнеса прошёл первое чтение

29.04 / Сын индийского миллиардера предложил разместить бегемотов Пабло Эскобара в своем зоопарке

29.04 / На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

