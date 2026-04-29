В Лондоне задержан мужчина с ножом, ранивший нескольких евреев

Британские СМИ сообщают, в районе Голдерс-Грин на северо-западе Лондона мужчина с ножом напал на прохожих у синагоги, пострадали два ультраортодоксальных еврея.

Еврейская добровольческая охранная организация «Шомрим» сообщила, что подозреваемый бежал по Голдерс Грин с ножом и пытался нападать на евреев. Волонтеры задержали его до прибытия полиции.

После прибытия сотрудников полиции подозреваемый был нейтрализован с применением электрошокера и арестован. Пострадавшим оказала помощь еврейская служба скорой помощи «Ацола».

Напомним, что в ночь на 23 марта в Голдерс-Грин был совершен поджог четырех машин еврейской волонтерской службы спасения Hatzolah Northwest. Пострадавших не было, однако в машинах взорвались кислородные баллоны, а огонь повредил и близлежащие здания.