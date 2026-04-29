 

Швейцарский парламент отказался признавать палестинское государство

29.04.2026, 15:04, Разное
  Поддержать в Patreon

Нижняя палата парламента Швейцарии отвергла инициативу формально признать палестинское государство. Против признания высказались 116 депутатов, в поддержку – 66, 11 воздержались. Ранее так же проголосовал и Сенат.

Парламент последовал рекомендации комиссии по иностранным делам, заключившей, что палестинские территории не соответствуют условиям признания их государством. В частности, нет независимого и функционирующего правительства.

Также отмечается, что признание палестинского государства противоречит принципам нейтралитета и лишит Швейцарию возможности выступить посредником при урегулировании конфликта.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике