Минэкономразвития предложило защитить инвалютные вклады россиян, сконвертировав их в высокодоходные гособлигации

Министерство экономического развития считает, что вклады россиян в валютах недружественных государств находятся под угрозой – власти этих стран в любой момент могут обнулить сбережения. Чтобы защитить сбережения граждан, в министерстве предлагают сконвертировать их в высокодоходные государственные облигации и чеки.

В ведомстве не уточнили, как именно другая страна может лишить россиян денег, если они хранятся внутри страны, но подчеркнули, что за границей «готовы на любые, даже самые абсурдные шаги, чтобы доставить неудобства россиянам».

«Мы просим Минфин и ЦБ срочно рассмотреть проект защиты подобных вкладов путём их конвертации в высокодоходные, высоколиквидные государственные облигации. Сразу после нормализации экономической и внешнеполитической обстановки у граждан появится возможность реализации таких бумаг по рыночной цене», – заверили в министерстве.

Чтобы максимально обезопасить население от инвалют, предлагается конвертировать такие вклады автоматически. Далее квалифицированные государственные органы найдут способы максимально эффективно ликвидировать опасные активы.

