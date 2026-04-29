 

В библейском городе Лаодикее археологи нашли 2000-летнюю статую Афины

29.04.2026, 16:49, Разное
Археологи обнаружили двухметровую статую Афины в Западном театре древнеримского города Лаодикеи. По иронии судьбы, закутанная в плащ и доспехи мраморная фигура богини была найдена лицом вниз в обломках у внешней стены сцены. Хотя изваяние лишено головы, его туловище сохранилось исключительно хорошо — особенно впечатляют глубокие складки одежды, создающие эффект четкой светотени.

Как гласят найденные надписи, эта статуя прославляет Афину как покровительницу ремесел — что вполне уместно, ведь Лаодикея славилась текстильным производством. Когда археологи подняли статую, определить, что перед ними именно Афина, помогли детали драпировки и эгида на груди с изображением головы Медузы. Длинный пеплос богини спадает глубокими и мелкими складками. Он был тщательно высечен одним художником, а не в мастерской, чтобы выглядеть естественно, с природной глубиной и рельефом.

Стилистически это изваяние относится к эпохе правления императора Августа — то есть к периоду между 27 годом до нашей эры и 14 годом нашей эры. Интересно, что горгонейон на груди выглядит потертым, что может свидетельствовать о многочисленных прикосновениях проходивших мимо людей. Левая рука Афины, вероятно, держала копье, а правая могла опираться на щит или символизировать победу. Задняя часть статуи осталась необработанной — скульптор-классик не видел смысла тратить усилия на «искусство ради искусства», ведь изваяние предназначалось для установки между архитектурными колоннами, и спину богини никто бы не увидел.

Каждый из трех ярусов Западного театра в свое время был окружен шестнадцатью колоннами, между которыми размещались статуи богов, часто изображавшие сцены из гомеровских поэм. Предыдущие раскопки в этой местности уже подарили ученым фигуры Сциллы и изображение пещеры циклопа Полифема.Источник &#8212 Archaeology Magazine

