Инфракрасный гриль Cozytime Lumo позволит готовить шашлыки не выходя из дома

Cozytime Lumo предлагает готовить мясо-гриль прямо в квартире, используя инфракрасный нагрев и автоматику на основе ИИ. Устройство не дымит, легко чистится и позволяет проводить время с семьей вместо постоянного наблюдения за готовкой. Его можно использовать внутри помещений и на открытом воздухе — на балконе, пикнике или в автодоме. Габариты Lumo — 37×30×17 см, вес 6,5 кг.

В Cozytime Lumo двухсторонняя инфракрасная система нагрева, которая готовит в четыре раза быстрее традиционного гриля с практически мгновенным разогревом (около 0,2 секунды). Тепло направляется прямо на продукты и равномерно распределяется, предотвращая подгорание и пересушивание. Можно готовить стейки толщиной до 6 см и замороженное мясо. За раз прибор готовит шесть сосисок, семь шашлыков, небольшую пиццу или два стейка. Производители гарантируют 12 тысяч часов работы — более 16 лет при двухчасовой ежедневной эксплуатации.

Система TriForma StateShift дает три режима готовки. В режиме коптильни камера герметична, дым не выходит, температура 230 °C — прибор работает как духовка. Для ароматизации используется модуль со щепой. Режим быстрого гриля (270 °C, полуоткрытая крышка) идеален для стейков и шашлыка: тепло концентрируется, сохраняя сочность мяса. Режим плоского гриля (250 °C, крышка открыта) — для овощей, сырного фондю и мяса. Чистка упрощена: продукты соприкасаются только со съемными решетками и поддонами из нержавеющей стали, которые можно мыть в посудомоечной машине.

Встроенный сканер распознает 40 видов продуктов, определяет их размер, толщину и вес, автоматически выбирая оптимальную программу готовки. Устройство подключается к приложению Lumo, позволяя настраивать время и температуру, удаленно следить за процессом и пользоваться библиотекой рецептов. На Kickstarter гриль Lumo доступен за 329 долларов при розничной цене 499 долларов. При успешном финансировании поставки начнутся уже в июле.Источник — Cozytime Lumo