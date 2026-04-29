Для борьбы с мошенниками россиянам запретили хранить дома больше 100 тысяч рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ «О порядке защиты граждан от действий телефонных мошенников». Согласно документу, с 1 июня 2026 года россиянам запрещается хранить дома более 100 тысяч рублей без специального разрешения ЦБ.

«Банки надёжно защищают накопления своих вкладчиков, а благодаря использованию передовых информационных технологий в режиме реального времени блокируют подозрительные операции и не дают людям совершить ошибку. Поэтому такая мера принята исключительно для защиты законных интересов граждан от действий преступников», – сказал замглавы Минфина Валентин Павлов.

Эксперты ЦБ рекомендуют гражданам разместить 80% своих накоплений на банковских депозитах, а на оставшиеся 20% приобрести акции крупных компаний и облигации федерального займа. В ближайшее время регулятор опубликует на сайте подробную инструкцию и запустит несколько онлайн-курсов по повышению финансовой грамотности.

За нарушение правил хранения наличных россиян будут привлекать к административной ответственности – штрафам от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией сверхлимитных денежных средств.

