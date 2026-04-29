 

Технология ShadeCut позволит идеально маскировать солнечные панели под обычную черепицу

29.04.2026, 16:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Немецкий исследовательский институт Fraunhofer ISE представил технологию ShadeCut для маскировки солнечных панелей под кровельные материалы или дизайнерские узоры. Но главная особенность этой технологии в том, что она практически не блокирует свет, а потому не снижает КПД панелей. Это позволит оснастить панелями хоть все крыши в мире без потери их эстетической привлекательности.

Технология базируется на разработке MorphoColor того же института от 2021 года. Ученым удалось создать пленку, которая отражает ничтожно малое количество света — и преимущественно в видимом диапазоне волн. Для человека она выглядит как декоративное покрытие, под которым скрыта солнечная панель, а та получает практически весь свет, а с ним и энергию солнца. Этого удалось достичь путем создания специальной 3D-фотонной структуры с оптимальными показателями светопропускаемости.

В существующих пленках для маскировки солнечных панелей какая-то часть света неизбежно отражается, а потому теряется. В новом материале слои очень точно подобраны так, чтобы световые волны сталкивались вместо отражения – это позволяет уловить их энергию. При этом сама пленка очень тонкая, ее легко раскраивать при помощи лазера — а значит и создавать произвольные узоры.

Заявлено, что такое покрытие позволит панелям улавливать до 95 % солнечного света. Пока что технология не адаптирована для коммерческого применения, но разработчики уверяют, что это вопрос времени и финансирования.Источник &#8212 Fraunhofer ISE

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике