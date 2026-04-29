Технология ShadeCut позволит идеально маскировать солнечные панели под обычную черепицу

Немецкий исследовательский институт Fraunhofer ISE представил технологию ShadeCut для маскировки солнечных панелей под кровельные материалы или дизайнерские узоры. Но главная особенность этой технологии в том, что она практически не блокирует свет, а потому не снижает КПД панелей. Это позволит оснастить панелями хоть все крыши в мире без потери их эстетической привлекательности.

Технология базируется на разработке MorphoColor того же института от 2021 года. Ученым удалось создать пленку, которая отражает ничтожно малое количество света — и преимущественно в видимом диапазоне волн. Для человека она выглядит как декоративное покрытие, под которым скрыта солнечная панель, а та получает практически весь свет, а с ним и энергию солнца. Этого удалось достичь путем создания специальной 3D-фотонной структуры с оптимальными показателями светопропускаемости.

В существующих пленках для маскировки солнечных панелей какая-то часть света неизбежно отражается, а потому теряется. В новом материале слои очень точно подобраны так, чтобы световые волны сталкивались вместо отражения – это позволяет уловить их энергию. При этом сама пленка очень тонкая, ее легко раскраивать при помощи лазера — а значит и создавать произвольные узоры.

Заявлено, что такое покрытие позволит панелям улавливать до 95 % солнечного света. Пока что технология не адаптирована для коммерческого применения, но разработчики уверяют, что это вопрос времени и финансирования.Источник — Fraunhofer ISE