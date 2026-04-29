 

Проиранская группировка взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне

29.04.2026, 19:06, Разное
Проиранская группировка «Харакат Асхаб аль-Ямин аль-Исламийя» (HAYI), ранее заявлявшая о причастности к серии поджогов еврейских объектов в Лондоне и других европейских городах, взяла на себя ответственность за сегодняшнее нападение с ножом на двух евреев в лондонском районе Голдерс-Грин.

Полиция отмечает, что проверяет эти заявления, опубликованные в соцсетях, но пока не подтвердила их достоверность.

По данным Reuters, задержан 45-летний мужчина, у которого, по словам главы лондонской полиции Марка Роули, есть проблемы с психическим здоровьем и криминальное прошлое, связанное с насилием. Он бежал по улице, целенаправленно нападая на евреев, а также пытался ударить ножом полицейских. Его удалось остановить с помощью электрошокера. Оба пострадавших (мужчины 30 и 70 с лишним лет) госпитализированы в стабильном состоянии. Нападавшему предъявлено подозрение в покушении на убийство.

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал к срочным мерам, заявив, что «евреям стало опасно появляться на улице в Лондоне». Главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис призвал правительство перейти от слов к действиям.

