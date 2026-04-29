 

МИД Великобритании провел беседу с послом Ирана после призыва к диаспоре становиться шахидами

29.04.2026, 18:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла Ирана Сайеда Али Мусави для беседы после возмутительной публикации в официальном Телеграм-канале посольства.

По информации The Sun, посольство призвало иранцев, проживающих в Великобритании, «пожертвовать жизнь ради родины» и стать шахидами, чтобы «не сдать Иран врагу». Публикация на фарси, которую увидели тысячи пользователей, появилась 15 апреля, в ней была ссылка, по которой можно было зарегистрироваться для участия в кампании «Жизнь в жертву родине».

Министр Великобритании по делам Ближнего Востока Хэмиш Фальконер назвал эту публикацию «совершенно неприемлемой» и дал понять, что посольство «должно прекратить любые формы общения, которые могут быть истолкованы как призывающие к насилию».

По информации СМИ, беседа с иранским послом была проведена во вторник, 28 апреля.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике