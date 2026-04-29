 

ПАСЕ приостановила членство Руслана Кутаева в платформе для диалога с российской оппозицией

29.04.2026, 19:34, Разное
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Петра Байр приняла решение о немедленной приостановке членства Руслана Кутаева, бывшего вице-премьера правительства непризнанной Чеченской Республики Ичкерия, в Платформе ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами.

По словам Байр, секретариат получил несколько жалоб на несоответствие Кутаева критериям резолюции ПАСЕ, и после изучения представленных доказательств жалобы были признаны обоснованными. Окончательное решение об участии Кутаева примет Бюро Ассамблеи на ближайшем заседании.

Поводом для жалоб стали высказывания Кутаева в интервью украинскому YouTube-каналу «Рiзнi люди» и каналу Breakfast Show журналиста Александра Плющева. В них он, в частности, фактически оправдал «убийства чести» женщин, заявив, что «каждая семья принимает решение самостоятельно – убить, привезти домой, выдать замуж», а также обвинил в приходе Путина к власти американцев и «сионистов». Кроме того, Кутаев высказался оскорбительно в адрес выходцев с Кавказа, открыто заявляющих о принадлежности к ЛГБТ-сообществу.

Ряд членов российской оппозиционной платформы публично отмежевались от Кутаева. Михаил Ходорковский назвал его включение в платформу ошибкой. Гарри Каспаров опубликовал заявление Форума свободной РФ с осуждением «любых форм антисемитизма, расизма и языка ненависти». Дмитрий Гудков заявил, что «антисемитизм неприемлем» и Кутаеву «придется объяснять свою позицию».

В интервью изданию «Новая газета. Европа», комментируя скандал, Кутаев заявил, что он был неверно понят. По его словам, он имел в виду, что одни ситуации возникают внутри семьи, а другие становятся возможны потому, что родственники имеют доступ к власти и силовому ресурсу. И добавил, что наиболее резонансные случаи преследования женщин и ЛГБТ-людей часто связаны с семьями, члены которых сами находятся во власти или близки к ней.

