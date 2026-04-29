 

В Таиланде задержан разыскиваемый в Израиле преступник

29.04.2026, 18:33, Разное
Разыскиваемый израильский преступник Матан Арбив задержан в Таиланде по запросу Израиля при содействии Интерпола.

Арест был произведен в квартире на острове Самуи, где Арбив находился в последнее время. После ареста он был доставлен в Бангкок. Задержание стало возможным благодаря «зеленому уведомлению» Интерпола на основании ордера на арест, выданного израильским судом.

В Израиле Арбиву инкриминируется причастность к целому ряду тяжких преступлений: стрельбе, закладке взрывных устройств и покушениям на убийство. По данным следствия, в последние месяцы он скрывался в Северном Кипре, откуда перебрался в Таиланд.

Ожидается, что в ближайшее время Арбив будет депортирован в Израиль. Его адвокаты Янив Даниэль и Шарон Наари заявили, что добиваются скорейшей депортации, чтобы избежать длительного содержания под стражей в Таиланде.

