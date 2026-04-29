С 1 июля сдать криптоанализ на VPN можно будет в ближайшем отделении полиции

С 1 июля 2026 года россиянам больше не придётся тратить время на очереди в МФЦ для прохождения криптоанализа на использование VPN: экспресс-тест можно будет пройти в ближайшем районном отделении полиции.

«Это огромный шаг навстречу гражданам – вместо долгой процедуры с детектором лжи теперь достаточно разблокировать телефон и пройти краткий аудиовизуальный тест», – заявили в Минцифры.

Срок действия справки о чистоте анализа, как и ранее, составляет 30 календарных дней, после чего её потребуется получить снова. При выявлении на устройстве следов VPN будут применяться те же наказания, как и при выявлении запрещённых болезней, свидетельствующих о принадлежности к экстремистским организациям.

