 

Трамп заявил о возможном сокращении американского военного контингента в Германии

30.04.2026, 5:34, Разное
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии.

«Соединенные Штаты изучают и рассматривают возможность сокращения численности войск в Германии. Решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Заявление прозвучало после резкой критики со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца, который на этой неделе заявил, что «иранцы сильны, они унижают США», и обвинил Трампа в том, что тот вступил в войну, «вообще не имея стратегии».

