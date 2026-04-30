 

Мозг собак начал уменьшаться 5000 лет назад

30.04.2026, 9:45, Разное
Синдром одомашнивания — биологическое правило, согласно которому домашние животные уступают своим диким предкам в объеме мозга. У современных собак этот орган меньше волчьего в среднем на 20–30 процентов. Биологи считали, что процесс деградации шел в два этапа: сначала мозг автоматически усох из-за того, что животным больше не требовалось выживать в лесу, а затем, в последние двести лет, немного подрос из-за селекции и необходимости считывать социальные сигналы человека. Но эта гипотеза опиралась на изучение только современных пород, тогда как реальная динамика анатомических изменений на протяжении тысячелетий оставалась загадкой.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Royal Society Open Science, отследили эволюцию собачьего мозга. Ученые собрали базу из 185 современных и 22 археологических черепов. В выборку вошли дикие волки, австралийские динго, полудикие деревенские псы и породистые собаки с разной специализацией (от пастушьих до декоративных). Археологическая часть охватила период от плейстоцена (35 тысяч лет назад) до позднего неолита (5000 лет назад). Ученые поместили черепа в компьютерный томограф и создали виртуальные 3D-модели эндокранов — слепков внутренней полости, которые точно повторяют объем и рельеф мозга. Вычислив этот показатель, исследователи сопоставили его с общей длиной черепа, чтобы сделать поправку на размер тела самого животного.

Оказалось, что у «протособак» ледникового периода (живших 15 и 35 тысяч лет назад во Франции и Бельгии) мозг совершенно не уменьшился по сравнению с дикими волками той эпохи. У древнейшей бельгийской находки из пещеры Гойе относительный размер мозга даже слегка превышал волчьи показатели. Авторы предполагают, что первоначальное привыкание к жизни рядом с человеком требовало поведенческой гибкости и когнитивных усилий, а постоянный доступ к калорийной пище с костра снял энергетические барьеры для роста нейронной ткани.

Резкий спад произошел гораздо позже. У собак со стоянки Шален во Франции, живших около 5000 лет назад в эпоху позднего неолита, мозг оказался на 46 процентов меньше волчьего. По пропорциям головы эти животные походили на современных шпицев или терьеров, а объем их эндокрана оказался сопоставим с показателями мопсов и чихуахуа. Вместе с общим объемом перестроились и сами ткани: доля коры сократилась, а подкорковые структуры увеличились. Такая анатомия, как показывают исследования современных пород, делает собак более пугливыми, тревожными и склонными к лаю.

Среди современных животных самый большой мозг сохранился у рабочих собак — охранников и ездовых. Они опередили даже австралийских динго, которым когда-то пришлось заново дичать и адаптироваться к роли высших хищников. Меньше всего нейронной ткани предсказуемо оказалось у декоративных собак-компаньонов.

Исследование показывает, что эволюция собак не сводится к плавному и неизбежному оглуплению из-за комфортной жизни. Тысячелетиями животные-партнеры палеолитических охотников-собирателей сохраняли полноценный мозг. Ситуация изменилась лишь тогда, когда люди перешли к оседлому земледелию. Исследователи полагают, что жители неолитических деревень целенаправленно оставляли себе пугливых и шумных собак, которые работали живой сигнализацией при приближении хищников или чужаков. Однако этот статус не защищал питомцев от участи сельскохозяйственного скота: археологи нашли раздробленные кости маленьких собак со стоянки Шален в мусорных кучах вместе с остатками съеденной пищи.

