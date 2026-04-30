По многочисленным просьбам граждан операторы полностью отключат мобильный интернет с 1 мая 2026 года

В министерстве цифрового развития состоялось заседание президиума совета операторов сотовой связи, на котором было принято решение полностью удовлетворить инициативу общественной организации «Русская соборность» о временном ограничении доступа граждан к мобильному интернету.

«Мобильный интернет – это настоящая чума XXI века. Он постоянно искушает людей воспользоваться VPN, не даёт нормально общаться с близкими, при этом стоит достаточно дорого. Отрадно, что «Большая четвёрка» пошла к навстречу и положила конец этой вакханалии», – сказал глава «Русской соборности» Гамлет Лероян.

Мораторий на предоставление доступа мобильного интернета продлится до конца мая, после чего может быть продлён ещё на год. По информации социологов, меру поддерживают 92% граждан.

«Мы оперативно провели всероссийский опрос и выяснили, что у 4,6 из 5 респондентов это решение находит не просто понимание, а горячее одобрение. Люди радуются, что смогут как раньше больше времени проводить с семьёй, при этом ещё и сэкономят на мобильной связи», – считает представитель одной из социологических служб.

—