Современная западная музыка стала примитивнее и однотипнее, чем раньше

В обществе часто можно услышать мнение, что поп-музыка стала простой и примитивной. Между тем музыка — один из фундаментальных элементов человеческой культуры, изменения в котором отражают более глубокие сдвиги в том, как общество создает и потребляет культурные продукты в целом. В последние годы сразу несколько научных групп пытались измерить подобные изменения количественно. В 2012 году испанские ученые обнаружили, что за полвека в популярной музыке снизилось тембральное и тональное разнообразие, а громкость песен выросла.

Позднее, в 2024-м, другая группа ученых показала, что тексты песен становятся проще, короче и однообразнее. Похожие процессы упрощения замечали и в других сферах — от комментариев в социальных сетях до визуального искусства. Постепенно сформировалась гипотеза о том, что скоростные информационные потоки и алгоритмические рекомендации ведут к своего рода культурному усреднению, когда сложность вымывается из творческих продуктов ради более легкого и быстрого потребления.

Однако до недавнего времени у этой гипотезы не было надежного количественного фундамента применительно к самой музыкальной ткани — к нотам, мелодическим ходам и гармоническим переходам. Исследователи из Италии провели масштабный анализ почти 20 тысяч музыкальных произведений с упором на методы сетевой науки.

В ее рамках можно представить каждую ноту как точку на карте, а каждый переход от одной ноты к другой — как дорогу между этими точками. Если каким-то маршрутом пользуются часто, дорога становится шире, то есть получает больший вес. В результате любую композицию — от симфонии Моцарта до рэп-трека — можно представить в виде направленной взвешенной сети, где узлы — это ноты, а связи между ними показывают, как часто и в каком порядке они сменяют друг друга. Результаты научной работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Такой метод не улавливает красоту тембра, мастерство исполнителя или энергию ритма, зато позволяет математически измерить музыкальные составляющие. Авторы исследования взяли музыку шести крупных жанров: классику, джаз, рок, поп, электронику и хип-хоп. Временной размах составил почти четыре столетия. Для каждого произведения была построена своя сеть, после чего исследователи рассчитали набор ключевых метрик.

Главной среди них стала взвешенная эффективность сети — показатель, отражающий, насколько разнообразны и неповторяемы пути между нотами. Высокая эффективность означает, что в произведении много разных, не повторяющих друг друга ходов, звучание включает множество нот. Низкая эффективность, напротив, сигнализирует, что одни и те же последовательности повторяются снова и снова.

Результаты анализа показали, что классика и джаз предсказуемо имеют наиболее высокие значения сложности — переходы между нотами в них оказались разнообразнее и менее предсказуемы. Рок, поп, электроника и хип-хоп, напротив, продемонстрировали куда более высокую степень повторяемости: их мелодические структуры изначально проще, а одни и те же пары нот циркулируют значительно чаще.

Если же сопоставить данные с хронологической шкалой появления произведений, то можно выявить устойчивую тенденцию к снижению сложности. Особенно ярко это проявилось у классики и джаза. Если в прошлом эти жанры были максимально структурно разнообразны, то к нашему времени их показатели заметно упали и практически сблизились со значениями, характерными для более молодых и исторически более простых жанров.

Параллельно с этим шел процесс гомогенизации — стирания резких границ между жанрами. Произведения разных направлений становятся структурно все более похожими.