Зеленский не стал отвергать предложение Путина о перемирии на 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина об установлении временного перемирия на 9 мая. Вопрос был поднят в ходе телефонного разговора Путина с американским президентом Дональдом Трампом.

«Я поручил нашим представителям связаться с командой президента США и уточнить детали российского предложения. Нужно выяснить, о чем конкретно идет речь – нескольких часах для обеспечения безопасности парада в Москве, или о чем-то большем», – сообщил Зеленский.

«Наше предложение – долгосрочное прекращение огня, обеспечение надежной безопасности для людей и долговременный мир. Украина готова работать для этого в любом достойном и эффективном формате», – добавил украинский лидер.

Отметим, что в Украине, как и большинстве стран мира, окончание Второй Мировой войны в Европе отмечается 8 мая. Это государственный праздник – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что «в связи с текущей военной обстановкой» парад в Москве пройдет без военной техники. Количество зрителей парада в Санкт-Петербурге сокращено до 300 человек. Российские власти опасаются украинских воздушных ударов.