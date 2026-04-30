 

Первые отечественные чипы RISC-V начнут отгружать заказчикам в этом году

30.04.2026, 8:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Изображение иллюстративное

В планах группы компаний «Элемент», работающей в партнерстве с НИИ электронной техники — в конце 2026 года запустить массовые поставки российского микроконтроллера, разработанного для предприятий транспортной сферы.

Первые серийные экземпляры чипа уже получил один из отечественных заказчиков, выпускающий электронные управляющие блоки для различного транспорта, и тестирует их в составе своего оборудования.

Здесь имеется ввиду 32-разрядный микроконтроллер К1921ВГ11Т, в основе которого лежит открытая архитектура RISC-V, не подлежащая лицензированию. Он являет компактной версией уже существующего чипа К1921ВГ3Т и предназначен для использования в оборудовании, отвечающем за управлением двигателями, а также в навигационных и телематических системах.

Внедрение подобных решений обеспечит более быструю локализацию электронных компонентов в российской транспортной и автомобильной отраслях и снижение зависимости от зарубежных поставок.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике