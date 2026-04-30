Первые отечественные чипы RISC-V начнут отгружать заказчикам в этом году

В планах группы компаний «Элемент», работающей в партнерстве с НИИ электронной техники — в конце 2026 года запустить массовые поставки российского микроконтроллера, разработанного для предприятий транспортной сферы.

Первые серийные экземпляры чипа уже получил один из отечественных заказчиков, выпускающий электронные управляющие блоки для различного транспорта, и тестирует их в составе своего оборудования.

Здесь имеется ввиду 32-разрядный микроконтроллер К1921ВГ11Т, в основе которого лежит открытая архитектура RISC-V, не подлежащая лицензированию. Он являет компактной версией уже существующего чипа К1921ВГ3Т и предназначен для использования в оборудовании, отвечающем за управлением двигателями, а также в навигационных и телематических системах.

Внедрение подобных решений обеспечит более быструю локализацию электронных компонентов в российской транспортной и автомобильной отраслях и снижение зависимости от зарубежных поставок.