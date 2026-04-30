Главный раввин Украины обратился к министру экономики Израиля в связи с «зерновым скандалом»

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман в связи с «зерновым скандалом» направил письмо министру экономики Израиля Ниру Баркату.

В письме сказано: «Сегодня невозможно игнорировать тот факт, что значительная часть зерна, экспортируемого Россией – союзницей Ирана, связана с войной против Украины. Существуют обоснованные утверждения, что часть этого зерна происходит с оккупированных территорий Украины, где оно было фактически присвоено. Кроме того, доходы от экспорта зерна служат источником финансирования военных действий, которые ежедневно приводят к гибели мирных жителей Украины, включая и евреев. В этих условиях продолжение закупок российской пшеницы – это не просто экономический выбор. Это решение, которое неизбежно воспринимается как косвенная поддержка агрессии. Тотальная зависимость от России, которая, по имеющимся оценкам, контролирует до 85% импортируемого Израилем зерна, представляет собой прямую угрозу продовольственной безопасности Израиля. Такая концентрация поставок в руках одного источника делает Израиль уязвимым как с экономической, так и с геополитической точки зрения. Соединённые Штаты Америки под руководством Дональда Трампа – самого произраильского президента в истории, – это стратегический союзник Израиля, обладающий всеми возможностями для обеспечения стабильных и прозрачных поставок зерна. В этой связи призываю вас инициировать: чёткий и последовательный курс на максимальный отказ от закупок российской пшеницы; приоритетное расширение закупок у стратегических партнёров, прежде всего у США».

По данным журналиста Шимона Бримана, между Асманом и Баркатом состоялся разговор по этому поводу.