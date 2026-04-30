 

Европарламент призвал увязать помощь ПА с исключением из учебников пропаганды антисемитизма

30.04.2026, 13:04, Разное
Европейский парламент поддержал резолюцию, призывающее Европейскую комиссию прекратить выделение средств Палестинской администрации, пока та не исключит из учебников материалы, пропагандирующие антисемитизм и насилие.

Подобная резолюция принимается уже в седьмой раз. В 2024 году Палестинская администрация обязалась внести поправки в учебные материалы, однако ничего предпринято не было. Учебники продолжают пропагандировать ненависть к евреям и мученическую смерть во время джихада.

Так, новая редакция учебника исламского образования для 12-го класса называет джихад религиозным долгом, необходимым для освобождения «оккупированной сионистами Палестины». Говорится и о реализации права на возвращение с оружием в руках.

Резолюция была принята в рамках механизма контроля над бюджетными ассигнованиями. Она носит декларативный характер, однако является важным индикатором настроений европейских политиков.

