 

Президент Перу возложил на евреев часть ответственности за начало Второй Мировой войны

30.04.2026, 13:33, Разное
Исполняющий обязанности президента Перу Хосе Мария Балькасар Селада вызвал скандал, когда, выступая на заседании Коммерческой палаты Лимы, заявил, что евреи разделяют ответственность за развязывание Второй Мировой войны.

«Евреи подтолкнули Германию к войне, они имели значительное влияние на банковские дела, торговлю, занимались ростовщичеством», – заявил глава государства, повторив утверждения нацистской пропаганды.

Еврейская ассоциация Перу выступила с официальным заявлением, выразив потрясение тем, что глава государства распространяет антисемитские теории конспирации, потребовав немедленных извинений. Возмущение выразило и научное сообщество.

«Президент сожалеет о заявлении, создающем неверное представление о роли евреев в контексте начала Второй Мировой войны. Причина войны и не имеющего прощения геноцида евреев – фанатизм нацистов. Эта историческая позиция легла в основу поддержки Перу основания государства Израиль», – сообщила канцелярия главы государства.

«Президент Хосе Мария Балькасар самым категорическим образом осуждает геноцид евреев во время Второй Мировой войны, вновь заявляет о неприемлемости антисемитизма и любых форм дискриминации и выражает солидарность с жертвами Холокоста», – говорится в заявлении.

ПОСЛЕДНЕЕ

30.04 / Стоматолог развеяла популярные мифы о брекетах у взрослых

30.04 / Европарламент призвал увязать помощь ПА с исключением из учебников пропаганды антисемитизма

30.04 / «Нужно топить танкеры возле Мальдив»: глава Ростуризма озвучил стратегию развития отечественных курортов на ближайшие годы

30.04 / Стало известно сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

30.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1527-й день войны. «Уничтожены 90 израильских станций»

30.04 / В Испании нашли римский «сувенир» воина, сражавшегося у вала Адриана

30.04 / Главный раввин Украины обратился к министру экономики Израиля в связи с «зерновым скандалом»

30.04 / Анализ сколов показал истинное назначение резцов из Костенок

30.04 / В Лондоне приготовлен самый длинный в мире тирамису

30.04 / В Риме нашли рукопись древнейшей английской поэмы

