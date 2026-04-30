Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1527-й день войны. «Уничтожены 90 израильских станций»

Минобороны РФ 30 апреля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Корчаковка Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Кондратовка, Червоное, Новая Сечь и Храповщина Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Колодезное, Покаляное и Старица Харьковской области. Противник потерял более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Нечволодовка, Ковалевка, Моначиновка, Кутьковка, Шийковка Харьковской области, Татьяновка, Старый Караван, Красный Лиман и Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Подольское, Константиновка, Кривая Лука, Артема, Краматорск и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 100 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, пяти бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Матяшево, Приют, Василевка, Грузское, Кучеров Яр, Шевченко, Доброполье Донецкой Народной Республики, Наталовка, Новопавловка, Новоподгорное и Марьевка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 295 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, пехотной бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Долинка, Копани, Розовка, Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое, Воздвижевка Запорожской области, Великомихайловка и Добропасово Днепропетровской области. Противник потерял более 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Димитрово, Камышеваха, Орехов и Запорожец Запорожской области. Уничтожены до 25 военнослужащих, 12 автомобилей, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1″, три радиолокационные станции и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 571 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ».

Отметим, что, судя по сводкам минобороны РФ, в Украине уничтожены уже 90 израильских РЛС RADA. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов. В мае 2023 года сообщалось, что системы RADA были закуплены литовской благотворительной организацией, а затем переданы Украине с разрешения министерства обороны Израиля. Тогда речь шла о покупке 16 таких станций. О дополнительных поставках сведений нет.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 139321 беспилотный летательный аппарат, 658 зенитных ракетных комплексов, 29090 танков и других боевых бронированных машин, 1712 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34675 орудий полевой артиллерии и минометов, 60447 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 213900 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих (данные не обновлялись с февраля 2026 года).

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры «значительно выше». Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).