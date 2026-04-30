 

В Лондоне приготовлен самый длинный в мире тирамису

30.04.2026, 11:34, Разное
  Поддержать в Patreon

В Лондон установили новый мировой рекорд по длине тирамису. Около сотни итальянских шеф-поваров собрались в Челси Таун Холле, чтобы приготовить десерт, который превзойдет прежнее достижение – 273,5 метра, установленное ранее в Милан.

Согласно требованиям Guinness World Records, тирамису собирали прямо на месте в реальном времени. Для его приготовления использовали примерно 150 тысяч бисквитов савоярди и около 20 тысяч яиц. В итоге рекорд был побит: длина десерта достигла 440,6 метра. Инициатор проекта, Мирко Риччи, уже владел этим рекордом в 2017 году, однако в 2019-м его результат превзошла другая команда из Италии. По его словам, тирамису – один из самых выдающихся десертов, который Италия подарила миру, а проведение акции в Великобритании стало способом выразить благодарность стране. Он также отметил, что гигантский десерт посвятили королю и королевской семье, украсив его сверху золотой короной.

Шеф-повар Кармело Карневале пояснил, что для фиксации рекорда тирамису должен соответствовать строгим параметрам: не менее 8 см в высоту и 15 см в ширину. Говоря о секрете идеального десерта, он подчеркнул, что все решают качественный кофе, густой крем и, конечно, любовь к своему делу.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике