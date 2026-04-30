В Испании нашли римский «сувенир» воина, сражавшегося у вала Адриана

Приблизительно 300 лет назад в Англии, в районе Рудж-Коппис, недалеко от деревни Фроксфилд, археологи нашли небольшой бронзовый эмалированный сосуд, который назвали «чаша из Руджа» (Rudge Cup). Позже исследователи обнаружили и другие похожие сосуды, в том числе на территории Испании и Франции. Все они оказались связаны с валом Адриана — оборонительным укреплением римской провинции Британия.

Главная особенность предметов — схематичное изображение стены в виде башен и выгравированные названия конкретных фортов. На всех известных сосудах упоминались только западные и центральные форты, восточные участки представлены не были.

Исследователи долго спорили, зачем создавали такие изделия и для кого они предназначались. Постепенно сложилось мнение, что речь идет о своеобразных памятных вещах, своего рода сувенирах, которые солдаты могли привозить с военной службы.

Новую главу в этой истории открыл предмет из Испании, датируемый II веком. Там команда археологов под руководством Хесуса Гарсии Санчеса (Jesus Garcia Sanchez) из Института археологии Мериды нашла эмалированный сосуд, который получил название «чаша из Берланги» — по месту находки в регионе Берланга-де-Дуэро, провинция Сория.

Чаша из Берланги оказалась не цельной, а представляла собой фрагменты. По данным исследователей, они обнаружили примерно 91 процент сосуда. Санчес вместе с коллегами выполнили 3D-реконструкцию в программе Agisoft Metashape и получили четыре высокоточные 3D-модели фрагментов, после чего создали «цифровой двойник» предмета.

Исследователи отметили, что композиция чаши из Берланги повторяет стиль других известных сосудов, связанных с валом Адриана, в частности сосуда, который ранее тоже нашли на Пиренейском полуострове. Те же цвета: красный, бирюзовый, синий и зеленый. Похожие орнаменты: геометрические фризы, растительные мотивы, полумесяцы. Внешнюю сторону покрывает цветная эмаль, разделенная на две части. По ободку идет надпись на латыни, а ниже — крупное декоративное поле с тремя горизонтальными фризами.

Главное отличие новой находки от других сосудов — на ней выгравированы названия только восточных фортов: Килурнум (Cilurnum), Онно (Onno), Виндобала (Vindobala), Кондерком (Condercom). Ученые подчеркнули, что форты перечислены в том порядке, в каком они располагались с запада на восток. Это первый известный предмет такого типа, где отражена именно восточная часть оборонительной линии.

Фрагменты римского сосуда / © Jesus Garcia Sanchez

Чтобы выяснить состав и происхождение чаши, Санчес и его коллеги использовали комплексный подход, включая методы археометрии, анализ изотопов свинца. Выяснилось, что чашу из Берланги изготовили на севере Британии, используя свинец из рудников Англии и Уэльса.

Археологи изучили и место находки. Георадарные исследования территории выявили следы древнего поселения. Под землей прослеживаются структуры, похожие на части здания. По совокупности признаков специалисты предположили, что с I по IV век в этом месте находилась вилла.

Реконструкция чаши из Берланги / © Jesus Garcia Sanchez

Эти данные усилили гипотезу о личной истории чаши. Исследователи склоняются к мнению, что сосуд мог принадлежать римскому воину родом из Испании. Вероятно, он служил в Когорте I Кельтиберорум — римском вспомогательном подразделении, состоящем из испанских кельтиберийцев. Этот человек проходил службу в районе вала Адриана, затем вернулся на родину и привез с собой сувенир — эмалированный сосуд. Подобные предметы могли служить напоминанием о службе и о времени, проведенном в отдаленных римских крепостях.

Результаты исследования представлены в журнале Britannia.