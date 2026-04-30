Лидер «Национального объединения» Франции поддержал Израиль в войне с «Хизбаллой»

Президент «Национального объединения» Жордан Барделла, возможный кандидат от ультраправых на следующих президентских выборах во Франции, выступил в поддержку действий Израиля.

«Израиль окружен врагами, иранскими сателлитами, такими как «Хизбалла» и ХАМАС, цель существования которых – уничтожение Израиля. Израиль ведет борьбу за свое существование, это война цивилизаций», – заявил политик в интервью телеканалу BMF.

«Одной дипломатией обеспечить безопасность Израиля и независимость Ливана не удастся. Необходимо разоружить «Хизбаллу», поддержав ливанскую армию. Франция должна этому содействовать. Только так можно обеспечить, чтобы эти два демократических государства существовали в безопасности», – отметил он.

Барделла призвал Израиль действовать более пропорционально, но отказался осуждать удары по Ливану – эту страну Франция считает зоной своих интересов. Позиция лидера «Национального объединения» идет вразрез с курсом президента Эммануэля Макрона, резко осуждающего Израиль.

Отметим, что 7 июля Парижский апелляционный суд вынесет вердикт по иску лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен о пересмотре вердикта Уголовного суда Парижа, запрещающего ей в течение пяти лет претендовать на общественную должность. Если запрет будет снят – скорее всего, именно она, а не Барделла, будет баллотироваться в президенты.

В марте 2025 года Ле Пен и несколько других функционеров ультраправого движения были признаны виновными в злоупотреблении общественными фондами. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы, из которых два – условно, штрафу в размере 100000 евро, а также пятилетнему запрету на занятие общественных должностей.