 

На каждой буханке хлеба будут выпекать «Честный знак»

30.04.2026, 18:00, Разное
В России с 1 мая начинается обязательная маркировка «Честным знаком» всего выпекаемого хлеба – это позволит полностью убрать с рынка контрафактную продукцию, доля которой сейчас достигает 20%.

«Вдумайтесь, каждая пятая буханка сегодня произведена нелегально, с нарушением принятых стандартов. Теперь мы наконец-то сможем навести в этой сфере порядок. На каждой булке будет нанесён уникальный идентификационный код», – сказал замглавы Минпромторга Иосиф Гольдштейн.

По прогнозам экспертов, обязательная маркировка увеличит стоимость хлеба «всего на 30-40%», однако это «ничто, по сравнению с риском купить подделку и получить серьёзнейшие проблемы со здоровьем».

«Переплата каких-то 50 или 100 рублей за «Нарезной» «Бородинский» абсолютно обоснована, ведь речь идёт о товаре с прозрачной историей», – подчеркнул замглавы Минпромторга.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

