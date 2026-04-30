«Грубое нарушение нашей Конституции»: Абхазия отсудила у России 28 млн рублей за кратковременную блокировку YouTube и Telegram

Россия выплатит Республике Абхазия 28 млн рублей компенсации за поставки «отфильтрованного» интернет-трафика, которые длились пять дней. Из-за технических проблем жители республики с 12 по 16 апреля не могли пользоваться YouTube, а мессенджер Telegram работал с перебоями.

Иск подала компания «АбхазТелеком», которая арендует у РФ интернет-каналы. Её юристы указали на то, что по вине российской стороны целая страна получала «услугу ненадлежащего качества» – многие абоненты были вынуждены тратить своё время и деньги на настройку VPN, а другие фактически остались без полноценного доступа к оплаченной услуге. Кроме того, в блокировках усмотрели признаки цензуры, которая запрещена Конституцией Республики Абхазия.

«Речь идёт о грубом нарушении Конституции, о попрании неотъемлемого конституционного права наших граждан на свободный доступ к информации. Сразу после восстановления свободного доступа к интернету российская сторона предлагала выплатить компенсацию и не доводить инцидент до суда, но мы полагаем, что когда речь идёт о нарушении конституционных прав абхазов, это нельзя замалчивать или спускать на тормозах. Иначе ограничения свобод наших граждан могут приобрести систематический характер», – сказал генеральный директор «АбхазТелекома» Нестор Багапш.

Ответчик утверждал, что нарушил права абхазов на свободный доступ к информации не нарочно, а в связи с внедрением новой внутрироссийской системы фильтрации трафика – процесс носил экстренный характер из-за давления органов власти, при этом в первой версии системы не было предусмотрено механизма исключений для экспортных поставок. Специалисты телекома работали несколько дней в авральном режиме, а 16 апреля по ошибке даже дали свободный доступ к интернету жителям Краснодарского края на несколько часов. Вечером 17 апреля работы были завершены и «безусловное право абхазских граждан на доступ к онлайн-ресурсам было вновь реализовано в полном объёме», пояснил представитель ответчика в суде.

Судья признал большинство этих аргументов справедливыми, однако констатировал, что «в зоне ответственности телекоммуникационной компании произошёл факт нарушения прав иностранных граждан». Он также напомнил, что для иностранцев гарантирован беспрепятственный доступ к интернету в том числе во время их нахождения в России в роуминге, и на этом фоне назвал цензурирование трафика в целой соседней стране «вопиющим нарушением». С учётом, что ответчик сделал всё возможное для скорейшего решения проблемы, сумма компенсации была уменьшена почти в два раза и составила 28 млн рублей.

По словам Нестора Багапша, решение суда «в целом удовлетворяет» абхазскую сторону. В мае все абоненты «АбхазТелекома», по его словам, получат бонусные 2 недели бесплатного доступа к Сети в качестве извинений за неудобства.

