 

Король в Нью-Йорке — Мамдани призвал Карла Третьего вернуть алмаз

30.04.2026, 18:33, Разное
Король Великобритании Карл Третий, который находится с визитом в США, посетил мемориал на месте Всемирного торгового центра, разрушенного в результате теракта 11 сентября 2001 года. Среди 3000 погибших в этот день было 67 граждан Великобритании.

Королевская чета, которую сопровождал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, возглавляющий попечительский совет мемориала, возложила букет белых роз. «Мы чтим память погибших. Наша солидарность с американским народом перед лицом этой потери нерушима», – говорится в сопровождающей записки.

Карл обменялся рукопожатием с нынешним градоначальником Зохраном Мамдани, их беседа продолжалась всего несколько секунд. Ранее мэр Нью-Йорка заявлял, что попросит монарха вернуть Индии алмаз Кохинур, венчающий королевскую корону.

Монарх, который уделяет значительное внимание вопросам экологии, посетил расположенную в Гарлеме городскую ферму, помогающую детям, лишенных продовольственной безопасности. Встретился он и с представителями американского делового сообщества.

В честь короля Карла и королевы Камиллы был устроен прием, прошедший в аукционном доме Christie’s. Его темой стало культурное родство и сотрудничество США и Великобритании.

