«Ростех» и «БелАЗ» будут выпускать в Москве тяжелую карьерную технику

Российская корпорация «Ростех» в сотрудничестве с белорусским «БелАЗом» запускают в Москве партнерское предприятие «Роблекс», ориентированное на разработку, выпуск и последующее внедрение техники карьерного типа. На начальном этапе завод приступит к выпуску двух грузовиков — беспилотного, а также водородного.

Первая модель с автономным вождением построена на базе проверенного БелАЗ-7513R с грузоподъемностью до 130 тонн. Она имеет машинное зрение, набор лидаров и передовую систему управления, и может работать круглые сутки без задействования водителя, сокращая простои.

В качестве основы для второй модели был взят БелАЗ-7530, отличающийся грузоподъемностью до 220 тонн. Его наделили гибридной силовой установкой, включающей водородные топливные элементы с Lo-Ion батареями. Такое решение предполагает не только нулевые выбросы углекислого газа, но и снижение топливных расходов до 50 %.

Также сообщается, что собранные на «Роблексе» карьерные самосвалы начнут действовать на карьерах уже в текущем году, сокращая эксплуатационные затраты предприятий горнодобывающей отрасли и повышая безопасность проводимых в разрезах работ.