 

Госдепартамент США осудил «флотилию Сумуда» — «Прохамасовская инициатива»

01.05.2026, 4:34, Разное
Госдепартамент США осудил «флотилию Сумуда», направлявшуюся к сектору Газы, назвав ее «прохамасовской инициативой».

Представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что речь идет о «безосновательной и бесполезной попытке подорвать мирный план президента Трампа».

По его словам, флотилия организована «Народной конференцией палестинцев за рубежом» – структурой, которую США в январе объявили глобальной террористической организацией, действующей в интересах ХАМАСа.

Вашингтон призвал союзников не предоставлять судам флотилии доступ к портам, дозаправке и швартовке, а также предупредил, что будет действовать против тех, кто поддержит этот «бессмысленный политический спектакль».

