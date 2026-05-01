Мамдани выступил в поддержку «флотилии Сумуда», осудив Израиль

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что работает с Белым домом и американскими властями над установлением местонахождения жителей города, которые были «задержаны израильскими силами на флотилии в Газу».

Мамдани осудил действия Израиля, назвав их «незаконными» и «грубым нарушением международного права», и потребовал освободить задержанных.

Таким образом, мэр Нью-Йорка фактически выступил с заявлением противоположным позиции Госдепартамента США.

Ранее Госдепартамент США осудил «флотилию Сумуда», направлявшуюся к сектору Газы, назвав ее «прохамасовской инициативой». Представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что речь идет о «безосновательной и бесполезной попытке подорвать мирный план президента Трампа». По его словам, флотилия организована «Народной конференцией палестинцев за рубежом» – структурой, которую США в январе объявили глобальной террористической организацией, действующей в интересах ХАМАСа. Вашингтон призвал союзников не предоставлять судам флотилии доступ к портам, дозаправке и швартовке, а также предупредил, что будет действовать против тех, кто поддержит этот «бессмысленный политический спектакль».