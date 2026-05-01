 

Предъявлены обвинения террористу, напавшему на евреев в Лондоне

01.05.2026, 8:33, Разное
  Поддержать в Patreon

Полиция Лондона сообщила о предъявлении обвинений 45-летнему Иссе Сулейману, выходцу из Сомали, по делу о нападении с ножом на двух евреев в районе Голдерс-Грин на северо-западе британской столицы.

Сулейману предъявлены два обвинения в покушении на убийство и одно обвинение в ношении холодного оружия в общественном месте.

Нападение было совершено 29 апреля. Пострадали 34-летний Шлойме Ранд и 76-летний Моше Шейн.

Британские СМИ пишут, что Исса Сулейман страдает от психических заболеваний, в прошлом у него уже были эпизоды, связанные с насилием.

Нападение квалифицировано как теракт.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил очередное антисемитское нападение, назвав его возмутительным. На обеспечение безопасности еврейских учреждений выделено дополнительно 25 миллионов фунтов.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике