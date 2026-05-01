В VK разоблачён ротшильдовско-соросовский центр, саботирующий разработку мессенджера MAX

В ночь на 30 апреля в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Воркуте состоялось массовое задержание членов банды программистов, которые в течение года срывали разработку мессенджера MAX.

«Установлено, что вредители были членами ротшильдовско-соросовского центра, которые по заданию западных кукловодов пытались не допустить создание национального сервиса отправки сообщений», – сказал пресс-секретарь столичного управления МВД Иван Вышинский.

По данным «Комсомольской правды», в преступной шайке состояли 126 человек, большинство из которых официально работали в VK. Вывести саботажников на чистую воду удалось благодаря бдительности сотрудницы московской районной библиотеки – женщина обратила внимание на подозрительных молодых людей, которые раз в неделю встречались в учреждении культуры.

«Вахтёрша сразу же сообщила о своих догадках в компетентные органы, была проведена проверка и вся шайка была разоблачена. Выяснилось, что для конспирации они ходили в один книжный кружок. Разумеется, 75-летнюю женщину представят к награде и выдадут премию», – пишет издание.

—