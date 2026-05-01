Ракета «Союз-5» совершила первый полет

С 45-й площадки космодрома Байконур в 21.00 30 апреля взлетел «Союз-5». Это стало девятым космическим запуском нашей страны в 2026 году. Для сравнения можно указать, что за весь прошлый год Россия выполнила только 17 пусков. До этого девять лет подряд площадка №45 простаивала, поскольку была пригодна только для запуска ракет «Зенит». Хотя основная часть компонентов этой ракеты делалась в России, некоторые узлы были украинскими и с середины 2010-х годов более не поставлялись. Создание нового типа ракеты позволило вновь начать использовать площадку.

В ходе первого испытательного полета обе ступени «Союз-5» отработали штатно. Макет полезной нагрузки прошел точно по расчетной траектории, а через девять с половиной минут упал в Тихом океане, как и было запланировано. Ракета предназначена для вывода в космос автоматов (не пилотируемых кораблей).

Разработчик ракеты — не центр имени Хруничева, как у «Ангары», а самарский «Прогресс». Ее максимальная высота 65,2 метра, диаметр — 4,1 метра (головного обтекателя — до 5,2 метра). Полная стартовая масса — до 531 тонны, при полезной нагрузке в 17 тонн.

Ракета двухступенчатая не пакетной схемы (то есть первая ступень составлена из одного блока, а не нескольких), как «Союзы», которые выводят на орбиту космонавтов, а тандемной. Такое решение позволяет иметь сухую массу меньше, чем у аналогичной по грузоподъемности ракеты пакетной схемы.

Двигатель первой ступени — самый мощный в мире на сегодня РД-171МВ, полученный глубокой модернизацией РД-171М «Зенита». Горючее обеих ступеней — керосин, окислитель — кислород. Однако, как и в остальных отечественных ракетах, для вывода нагрузки на орбиты выше низкой околоземной ракете нужен разгонный блок, то есть фактическая третья ступень. «Союз-5» использует для этого «Фрегат-СБУ», который работает на несимметричном диметилгидразине и тетраоксиде диазота. Это токсичная топливная пара, аналогичная использовалась на «Протоне» и иногда приводила к проблемам в случае неудачных пусков.

Точных данных о стоимости пуска ракеты уже много лет никто не заявлял, но по оценкам из 2021 года она не должна превышать 55 миллионов долларов. Хотя, на первый взгляд, это почти вдвое выше расчетной себестоимости пуска Falcon 9, стоит помнить, что «Союз-5» запланировали делать в первой половине прошлого десятилетия, то есть еще до начала эры многоразовых первых ступеней. Если сравнивать ее с одноразовыми ракетами, себестоимость запуска на килограмм полезной нагрузки у нее 300 тысяч рублей, то есть довольно умеренная. Скажем, для ракеты «Союз-2» (полезная нагрузка 8,7 тонн) себестоимость килограмма груза уже 500 тысяч рублей.

Другие плюсы ракеты — высокая, в сравнении с другими отечественными ракетами, точность выведения полезной нагрузки и возможность использования ранее почти десятилетие простаивавшей площадки №45. Как и у «Зенита», подготовка к пуску у новой ракеты полностью автоматизирована, то есть не требует присутствия людей. Это снижает риски в случае нештатных ситуаций при запуске. Например, в 1990 году ракета «Зенит» при пуске провалилась вниз, в газоход и взорвалась, отчего полностью разрушила пусковую установку. Если бы не безлюдный характер старта, при этом могли бы пострадать люди.

Важна ракета и в технологическом плане: при ее изготовлении применяют сварку трением с перемешиванием. Эту технологию используют при производстве ракет Falcon 9, до «Союз-5» ее в отечественном ракетостроении не было. Такая сварка создает швы по прочности близкие к материалу без швов, что позволяет снизить сухую массу ракеты, то есть, в итоге, и ее цену.

Ранее на основе блоков «Союз-5» планировалось создание и сверхтяжелой российской ракеты. Но по финансовым причинам от этого отказались, что технически было вполне оправдано. В современную эпоху сверхтяжелые полностью одноразовые ракеты — устаревший тип конструкций. А в силу большой мощности двигателя РД-171МВ, даже первые ступени «Союз-5» нельзя сделать многоразовыми: двигатель не сможет дать настолько малую тягу, чтобы обеспечить мягкое приземление почти пустой после запуска первой ступени.