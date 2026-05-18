 

VK Music вводит посекундную тарификацию песен на иностранных языках

18.05.2026, 15:15, Разное
Стриминговый сервис VK Music анонсировал новую систему оплаты, при которой прослушивание песен на иностранных языках будет тарифицироваться посекундно.

В компании пояснили, что мера направлена на поддержку отечественного производителя и борьбу с бесконтрольным потреблением западного контента. Платить за каждую секунду англоязычного трека пользователям придётся бонусными рублями, которые начисляются только за прослушивание песен на русском языке.

Чтобы послушать одну трёхминутную песню зарубежного исполнителя, пользователю потребуется предварительно ознакомиться не менее чем с десятью отечественными композициями в полном объёме. Система автоматически прервёт воспроизведение иностранного трека, как только на счету закончатся «патриотические бонусы». Алгоритмы сервиса также будут учитывать языковую сложность: за песни на английском спишут вдвое больше бонусов, чем за треки на языках дружественных стран.

«Мы не запрещаем иностранную музыку, мы лишь делаем её осознанным выбором гражданина, – прокомментировал нововведение директор по цифровому суверенитету VK. – Теперь каждый услышит реальную цену западной культуры в прямом эфире. Хочешь Билли Айлиш – будь добр оплатить это время прослушивания десяти патриотических песен. Мы уже подготовили расширенный плейлист «Любэ», чтобы пользователям было чем зарабатывать бонусы».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

