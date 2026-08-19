В Херсоне российский БПЛА атаковал маршрутку, четверо погибших

Глава областной военной администрации Херсона Александр Прокудин сообщил, что в Корабельном районе города российский дрон нанес удар по маршрутному такси, четыре человека погибли, столько же пострадали.

«В результате этого террористического удара погибли четыре человека. Сейчас их личности устанавливают соответствующие службы. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших», – написал чиновник.

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