 

В Херсоне российский БПЛА атаковал маршрутку, четверо погибших

19.08.2026, 9:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Глава областной военной администрации Херсона Александр Прокудин сообщил, что в Корабельном районе города российский дрон нанес удар по маршрутному такси, четыре человека погибли, столько же пострадали.

«В результате этого террористического удара погибли четыре человека. Сейчас их личности устанавливают соответствующие службы. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших», – написал чиновник.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

19.08 / Мощи Дмитрия Донского перенесут в Мавзолей

19.08 / Иранская оппозиция сообщила, что в США совершено покушение на одного из ее лидеров

19.08 / Российские ученые разработали модель сверхпроводящего спинового вентиля, способного работать в трех режимах

19.08 / ВСУ — ночью сбиты 58 из 65 БПЛА. МО РФ — перехвачены 453 БПЛА, удары по предприятиям

19.08 / Ученые выяснили причину повторных захоронений в одной из древнеегипетских гробниц

19.08 / Праймериз демократов во Флориде — победы противницы и сторонников Израиля

19.08 / США и Южная Корея почти вдвое сократят совместные военные учения

19.08 / Десятки людей погибли при обрушении золотого рудника в ЦАР

18.08 / Глава ЦИК России Памфилова призвала изменить закон — «Уехал из страны, предал страну — пошел вон»

18.08 / Наблюдателям разрешат подсматривать за выборами в Госдуму через окна избирательных участков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике