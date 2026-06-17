 

В России наладили выпуск сверхчистого фосфора для производства чипов

17.06.2026, 8:30, Разное
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Фото: Росатом

Специалисты НИИ НПО «ЛУЧ» при поддержке коллег из «Гиредмета» в рамках госпрограммы по развитию электронной промышленности до 2030 года запустили производственную линию, на которой будут получать красный фосфор высокой чистоты и оксихлорид фосфора.

Эти вещества критически необходимы российским предприятиям для выпуска полупроводниковой продукции, включая чипы и интегральные схемы. Ранее свыше 80 % материалов, необходимых для производства полупроводников, включая красный фосфор и оксихлорид фосфора, Россия приобретала за рубежом.

Согласно актуальным требованиям, содержание основного вещества в красном фосфоре, предназначенном для техпроцесса ионной имплантации, должно находиться на уровне 99,9999 %. На отечественных предприятиях красный фосфор такой высокой чистоты будет выпускаться впервые.Источник &#8212 Росатом


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