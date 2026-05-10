В Париже прошли акции ультраправых и их противников, десятки задержанных

В Париже полиция задержала 46 человек, в том числе троих несовершеннолетних, во время несогласованных акций ультраправых и их противников.

По данным французской полиции, ультраправые активисты вышли на демонстрацию, а напротив них прошла акция антифашистов под лозунгом «Нацистам не место в Париже».

Задержанным вменяют участие в группе, созданной для совершения насилия или актов вандализма, нападение при отягчающих обстоятельствах и незаконное ношение оружия.