В Нью-Йорке за нападения на евреев задержана Анна Мочалова. СМИ — арестована «Лучшая фигура России»

В Нью-Йорке задержана 32-летняя Анна Мочалова, уроженка Перми, участвовавшая, по сведениям российских СМИ, в конкурсе красоты «Краса России» в 2012 году. Женщину обвиняют в нападениях на двух евреев в Манхэттене, совершенных 21 октября. Об этом сообщают CBS News и New York Post.

Первое нападение произошло около 17:50 на 47-й улице возле Пятой авеню, в так называемом Бриллиантовом квартале Манхэттена. По материалам следствия, Мочалова преследовала 26-летнего раввина, одетого в традиционную хасидскую одежду. Когда мужчина попытался уйти, она загнала его к припаркованному автомобилю и нанесла удар в поясницу острым предметом, предположительно шприцем. Пострадавший получил рану и был доставлен в больницу.

Примерно через пять минут женщина напала на другого мужчину, носившего кипу. По версии прокуратуры, она несколько раз толкнула его, нанесла укол острым предметом в руку и пригрозила застрелить, обращаясь к нему на русском языке.

После этого подозреваемая подошла к третьему прохожему и спросила, еврей ли он. Когда мужчина ответил, что он мусульманин, женщина извинилась и ушла.

Мочалова была задержана полицией после изучения записей камер наблюдения. Ей предъявлены обвинения в нападениях на почве ненависти, угрозах, незаконном хранении оружия и преследовании. На судебном заседании 25 октября установлен денежный залог в размере 50 тысяч долларов. Следующее заседание назначено на 29 октября.

Адвокат подозреваемой заявила, что полиция могла ошибиться при установлении личности нападавшей. Расследование продолжается.

Как пишет российское издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Baza, Мочалова ранее занималась модельной деятельностью и участвовала в конкурсе «Краса России-2012».

По данным редакции Newsru.co.il, участница по имени Анна Мочалова в 2012 году действительно победила на региональном конкурсе красоты в Пермском крае, а на всероссийском конкурсе «Краса России-2012» была удостоена специального приза «Лучшая фигура России». Официального подтверждения того, что в Нью-Йорке задержана именно она, нет.