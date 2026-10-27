 

Колумбия объявила о выходе из «Гаагской группы», выступающей против Израиля

27.10.2026, 16:01, Разное
  Поддержать в Patreon

Правительство Колумбии объявило о выходе из «Гаагской группы» – объединения государств, созданного в 2025 году для координации дипломатических и юридических действий против Израиля.

«Колумбия официально запросила выход из Гаагской группы, созданной для изоляции Израиля и нападок на него. Мы отвергаем такой подход», – заявил министр иностранных дел Колумбии Омар Була Эскобар.

Группа была создана в январе 2025 года для координации мер в отношении Израиля, в том числе в связи с решениями Международного уголовного суда. Ранее из объединения вышли Боливия и Гондурас.

Решение Колумбии стало очередным шагом в восстановлении отношений с Израилем после прихода к власти президента Абелардо де ла Эсприэльи. В сентябре Богота отозвала заявление об участии в разбирательстве по иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН, а 14 октября официально открыла посольство в Иерусалиме.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

27.10 / Титановые импланты могут провоцировать разрушение челюстной кости: антибиотики не спасают

27.10 / В Нью-Йорке за нападения на евреев задержана Анна Мочалова. СМИ — арестована «Лучшая фигура России»

27.10 / Над секретными объектами Пентагона все чаще замечают НЛО в виде черных треугольников

27.10 / Одиночество «ударило» по мозгу крыс сильнее при гипертонии и депрессии

27.10 / Учёные обнаружили, что аспирин может снижать риск деменции на 70%. Но почему принимать его опасно?

27.10 / 50% пользователей ИИ ставят на первое место проверку его результатов

27.10 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1707-й день войны

27.10 / Один прыск — и эффект на восемь недель: учёные использовали яд жабы от депрессии

27.10 / Проверка правописания в Word будет автоматически исправлять дискриминационные и клеветнические утверждения в тексте

27.10 / В Великобритании двум мужчинам предъявлены обвинения по делу об инциденте на базе ВВС США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике