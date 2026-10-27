Колумбия объявила о выходе из «Гаагской группы», выступающей против Израиля

Правительство Колумбии объявило о выходе из «Гаагской группы» – объединения государств, созданного в 2025 году для координации дипломатических и юридических действий против Израиля.

«Колумбия официально запросила выход из Гаагской группы, созданной для изоляции Израиля и нападок на него. Мы отвергаем такой подход», – заявил министр иностранных дел Колумбии Омар Була Эскобар.

Группа была создана в январе 2025 года для координации мер в отношении Израиля, в том числе в связи с решениями Международного уголовного суда. Ранее из объединения вышли Боливия и Гондурас.

Решение Колумбии стало очередным шагом в восстановлении отношений с Израилем после прихода к власти президента Абелардо де ла Эсприэльи. В сентябре Богота отозвала заявление об участии в разбирательстве по иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН, а 14 октября официально открыла посольство в Иерусалиме.