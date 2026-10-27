Почему кости становятся хрупкими с возрастом?

Вопреки распространенному заблуждению, кость — это не инертный «минерал», а живая, непрерывно обновляющаяся ткань. В течение всей жизни в ней идет постоянный процесс перестройки: старые участки растворяются, а на их месте формируются новые. Однако с возрастом этот тонкий баланс разрушается, приводя к развитию остеопороза — патологической хрупкости костной ткани.

Потеря прочности скелета обусловлена несколькими фундаментальными биохимическими и клеточными сбоями:

1. Дисбаланс клеток-строителей и клеток-разрушителей

Непрерывную реконструкцию кости обеспечивают два типа клеток:

Остеобласты — «строители», которые синтезируют органический матрикс в основном коллаген и минерализуют его солями кальция и фосфора. Остеокласты — «демонтажники», которые выделяют кислоты и ферменты, растворяющие старую костную ткань.

В молодом организме процессы созидания и разрушения идеально уравновешены. Однако с возрастом функциональная активность и количество остеобластов падают, тогда как остеокласты продолжают вымывать минералы с прежней или даже повышенной высокой скоростью. В результате кость разрушается быстрее, чем успевает восстанавливаться.

2. Гормональная перестройка и дефицит эстрогенов

Главным регулятором защиты костной ткани выступают половые гормоны, в первую очередь эстрогены, как у женщин, так и у мужчин, хотя у женщин этот процесс выражен катастрофически ярче.

Эстрогены тормозят активность остеокластов и стимулируют запрограммированную гибель этих клеток-разрушителей. В период менопаузы у женщин уровень эстрогенов резко падает, снимая «тормоза» с остеокластов: вымывание кальция из костей ускоряется в несколько раз.

3. Деградация коллагенового каркаса

Прочность кости зависит не только от кальция, но и от белковой матрицы. Кальций обеспечивает жесткость, а коллаген I типа — эластичность и упругость, не позволяя кости ломаться при микроударах.

С возрастом в костном матриксе накапливаются белки, поврежденные сахарами. Они образуют хаотичные сшивки между молекулами коллагена, делая белковый каркас жестким и хрупким. В результате кость теряет амортизационные свойства и может треснуть даже при незначительной нагрузке.

4. Нарушение минерального обмена и всасывания кальция

С возрастом снижается способность кишечника эффективно усваивать кальций из пищи. Это связано как с возрастным истощением рецепторов, так и с нарушением синтеза активной формы витамина D.

В итоге можно сказать, что старение костей — это системная деградация структуры: архитектура костных балок становится пористой, белковый каркас теряет гибкость, а регенеративный потенциал клеток оказывается исчерпан.

Автор текста Анастасия Будаева

Изображение: Magnific