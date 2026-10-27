Одиночество «ударило» по мозгу крыс сильнее при гипертонии и депрессии

Учёные Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН выяснили, что длительная социальная изоляция по-разному влияет на мозг и память в зависимости от генетики и сопутствующих заболеваний, таких как гипертония и депрессия. В исследовании участвовали 110 крыс трёх линий: здоровые, склонные к депрессивному поведению и с врождённой гипертонией. Половина животных жила группами, а另一半 почти четыре месяца провела в одиночестве в небольших клетках. Затем все крысы прошли обучение в лабиринте Барнса — большом круглом столе с отверстиями, под одним из которых спрятан домик, — чтобы проверить пространственную память и способность переучиваться при изменении условий. После поведенческих тестов учёные исследовали структуру нервной ткани в гиппокампе и активность генов, связанных с воспалением. Результаты, поддержанные грантом РНФ, опубликованы в журнале Neurochemical Research.

Здоровые крысы перенесли изоляцию лучше всех: у них не было ни воспаления в мозге, ни потери нейронов, хотя долговременную память они всё равно не сформировали — возможно, из-за отсутствия мотивации искать убежище или использования другой стратегии. У крыс, склонных к депрессии, после изоляции плотность нейронов в гиппокампе снизилась на 17,5%, а уровень экспрессии одного из маркеров воспаления, исходно почти в два раза превышавший показатели контрольных животных, вырос ещё на 12%. Крысы с врождённой гипертонией пострадали сильнее всего: из-за изоляции они потеряли около 10% веса, хуже всех справлялись с задачей на память, а в их мозге в 2–4 раза выросла активность генов, участвующих в воспалении.

Работа показывает, что причина разной реакции, вероятно, кроется в неодинаковом ответе иммунных клеток мозга на изоляцию. По данным ВОЗ, социальная изоляция повышает риск деменции, сердечно-сосудистых заболеваний и психических расстройств, и особенно уязвимы пожилые люди: примерно каждый четвёртый человек старше 65 лет ощущает одиночество так, будто живёт в условиях изоляции. Клинические наблюдения показывают, что в зоне повышенного риска находятся люди с гипертонией или депрессией, однако до сих пор было неясно, почему одни переносят изоляцию легче, чем другие. Эксперименты на крысах помогают приблизиться к пониманию этих механизмов.

Фото: участница исследования — аспирантка Диана Мамедова с объектом исследования. Источник: Диана Мамедова / из личного архива.