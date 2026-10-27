Учёные обнаружили, что аспирин может снижать риск деменции на 70%. Но почему принимать его опасно?

Низкие дозы обычного аспирина оказались связаны со снижением риска деменции примерно на 70% у пожилых людей с определёнными генетическими особенностями. Однако исследователи обнаружили и обратную сторону этого эффекта: в той же группе приём препарата сопровождался более чем двукратным увеличением частоты серьёзных кровотечений.

К такому выводу пришли учёные из Университета Монаша в Австралии, проанализировав генетические данные более 13 500 участников крупного исследования, посвящённого применению аспирина в пожилом возрасте. Результаты опубликованы в научном журнале Alzheimer’s & Dementia.

Исследователи пытались выяснить, почему аспирин может по-разному влиять на риск деменции у разных людей. Особое внимание они уделили генам, связанным с количеством тромбоцитов — небольших компонентов крови, которые участвуют в образовании сгустков и остановке кровотечений.

Для каждого участника учёные рассчитали генетический показатель, связанный с числом тромбоцитов, а затем сравнили частоту деменции среди принимавших аспирин и получавших плацебо.

Наиболее заметные различия обнаружились у 20% участников с самыми высокими значениями этого генетического показателя. Среди принимавших аспирин деменция развилась лишь у 1%, тогда как в группе плацебо — у 3,3%. Таким образом, относительный риск заболевания оказался примерно на 70% ниже.

Но одновременно выяснилось, что серьёзные кровотечения у людей с теми же генетическими особенностями возникали значительно чаще. Среди принимавших аспирин с ними столкнулись 4,4% участников, а среди получавших плацебо — 2,1%.

Это существенно ограничивает практическое значение открытия. Даже если защитный эффект аспирина подтвердится, врачам придётся учитывать не только возможное снижение риска деменции, но и вероятность опасных осложнений.

Ведущий автор исследования, доктор Питер Франске из Школы общественного здравоохранения и профилактической медицины Университета Монаша, объяснил, что предыдущие клинические испытания не обнаружили способности аспирина предотвращать деменцию, когда результаты оценивали для всех участников в целом.

Однако новый анализ показал, что у отдельных людей ситуация может быть иной. По словам Франске, среди носителей определённого генетического профиля, принимавших аспирин, случаев деменции было существенно меньше.

Это открывает возможность для персонализированной профилактики: в будущем генетические исследования, возможно, позволят определять, кому конкретное профилактическое лечение может принести пользу, а кому лучше его избегать.

Особый интерес представляет связь обнаруженного эффекта с тромбоцитами. Ранее учёные уже находили взаимосвязь между деменцией и процессами активации и склеивания тромбоцитов. Однако роль их общего количества в развитии заболевания оставалась недостаточно изученной.

Новое исследование указывает на ещё одно потенциально важное направление. При этом выявленная генетическая связь не относилась к хорошо известным генетическим факторам риска болезни Альцгеймера и других форм деменции.

«Особенно интересно то, что обнаруженная связь не была связана с установленными генетическими факторами риска болезни Альцгеймера и деменции. Вместо этого она указывает нам на биологию тромбоцитов и открывает новое направление для исследований», — пояснил Франске.

Значение подобных открытий возрастает на фоне распространения деменции. По оценкам организации Dementia Australia, в 2026 году в Австралии с этим состоянием живут около 446 500 человек. Ожидается, что к 2065 году их число превысит миллион.

Тем не менее учёные подчёркивают, что пока говорить о новом способе профилактики преждевременно. Обнаруженная связь ещё не доказывает, что именно аспирин предотвращает деменцию у людей с определёнными генами.

Сначала исследователям предстоит проверить, воспроизводятся ли результаты в других популяциях. Если связь подтвердится, потребуется отдельное клиническое испытание с участием людей именно с таким генетическим профилем.

Авторы работы отдельно предупреждают, что результаты не должны становиться основанием для самостоятельного приёма аспирина с целью профилактики деменции. Особенно важно учитывать повышенный риск серьёзных кровотечений и обсуждать применение препарата с врачом.

Если последующие исследования подтвердят выявленный эффект и помогут определить, у кого потенциальная польза превышает риск, у медицины может появиться новый подход к индивидуальной профилактике деменции. Преимущество аспирина в таком случае очевидно: это недорогой и широко доступный препарат. Но пока его возможная защитная роль остаётся научной гипотезой, требующей дополнительных доказательств.