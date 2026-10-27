Небольшое устройство позволит передать аромат по Интернету

Исследователи из Университета Огайо и Чжэцзянской лаборатории разработали технологию для распознавания и синтеза различных ароматов с дистанционной передачей информации. У нее пока нет практического применения, речь идет об отработке самого механизма. В перспективе это должно привести к полноценной системе удаленной передачи любых запахов для различных целей – от медицины до сферы досуга.

С передачей ароматов есть принципиальная сложность, поскольку для их синтеза требуется физическое вещество, молекулы которого должны попасть на клетки в обонятельных органах. То есть, просто отправить цифровой сигнал с точной сигнатурой запаха — это лишь пол-дела, его еще и нужно правильно синтезировать. Если для передачи аудио или видео данных достаточно электричества для работы динамика или экрана, то с запахами требуется бункер с исходными компонентами-расходниками. И правильность генерации во многом будет зависеть от содержимого этого бункера.

Наука честно отвечает, что при текущем уровне развития технологий пока невозможно синтезировать произвольные запахи из их базовых химических компонентов. Уже хотя бы потому, что их слишком много, а также почти всегда имеет место сочетание нескольких ароматов. Поэтому разработчики технологии сосредоточились на точности передачи в ущерб универсальности. Опытный образец может генерировать всего пять ароматов: торт, апельсин, пиво, красное вино и кофе.

Участники проекта правильно распознавали отдельные запахи в 73 % случаев. При оценке комбинаций ароматов показатель был около 71 %. Но что важнее – все это работает в динамике. Системе надо от 0,6 до нескольких секунд для распознавания запаха, потом информация передается на другой конец света и там синтезируется точный аналог. Правда, пока все это проверялось только в лабораторных условиях и на минимальной выборке испытуемых, поэтому технология еще далека от практического использования.Источник — Discover