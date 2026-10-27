 

В районе оккупированных Олешек объявлено двустороннее прекращение огня для гуманитарной операции

27.10.2026, 10:30, Разное
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Во вторник, 27 октября, в районе города Олешки Херсонской области Украины, находящегося под контролем российских войск, вступил в силу режим двустороннего прекращения огня. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

По его словам, прекращение огня объявлено в районе проведения гуманитарной миссии, направленной на оказание помощи местным жителям. Операция уже началась, пишет «Интерфакс-Украина».

Для координации гуманитарной миссии в район Олешек выехал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Буданов сообщил, что поддерживает с ним постоянную связь.

Ранее украинские власти объявили, что с 03:00 27 октября вводят режим прекращения огня в определенном районе Олешек для доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения.

Буданов подчеркнул особую важность обеспечения безопасности участников операции и мирных жителей. Подробности договоренностей с российской стороной, продолжительность режима прекращения огня и предполагаемое число эвакуируемых пока не уточняются.

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