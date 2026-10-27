 

В Германии автомобиль въехал в группу людей, есть пострадавшие. Полиция открыла огонь

27.10.2026, 11:01, Разное
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В ночь на вторник, 27 октября, в городе Нойштадт-ам-Рюбенберге, расположенном недалеко от Ганновера (земля Нижняя Саксония), автомобиль BMW преднамеренно въехал в группу людей. По предварительным данным полиции, пострадали четыре-пять человек, некоторые получили тяжелые травмы.

Как пишет Reuters со ссылкой на полицию, инцидент произошел незадолго до полуночи. Все пострадавшие были доставлены в больницы. По информации правоохранительных органов, угрозы их жизни нет.

Неподалеку от места происшествия находился полицейский патруль, проводивший обычную проверку автомобилей. Сотрудники полиции стали свидетелями наезда и попытались остановить автомобиль, открыв по нему огонь. Однако находившимся в BMW людям удалось скрыться. Машина была брошена на месте происшествия.

Полиция начала масштабную операцию по розыску подозреваемых. В ней задействованы многочисленные наряды, вертолет и служебные собаки. Место происшествия было оцеплено, специалисты приступили к сбору улик.

По предварительным сведениям следствия, участники инцидента, вероятно, были знакомы друг с другом. Полиция полагает, что наезд был умышленным, однако мотивы пока не установлены. Информации о личности подозреваемых и обстоятельствах конфликта не опубликовано.

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