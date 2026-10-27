 

В Судане при ударе беспилотника по рынку погибли более 20 человек

27.10.2026, 10:00, Разное
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В результате удара беспилотника по рынку в городе Ньяла, расположенном в регионе Дарфур на западе Судана, погибли не менее 21 человека, еще 40 получили ранения. Об этом пишет агентство AFP со ссылкой на медицинского работника местной больницы и очевидцев. Атака была осуществлена в понедельник, 26 октября.

Ньяла находится под контролем военизированной группировки «Силы быстрого реагирования» (RSF), которая создала в городе собственные органы власти, конкурирующие с признанным международным сообществом правительством Судана. Суданская армия регулярно наносит удары по городу. При этом медицинские работники не смогли установить, сколько среди погибших и раненых было бойцов RSF. По словам очевидцев, военнослужащие группировки часто посещают рынок, ставший целью атаки.

Рано утром во вторник, 27 октября, беспилотники RSF атаковали электростанцию в столице Судана Хартуме. Об этом сообщил источник в национальной энергетической компании. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне RSF провели скоординированную атаку на шесть электростанций, вызвавшую масштабные перебои с электричеством в четырех штатах на востоке страны. ООН неоднократно предупреждала, что удары по энергетической инфраструктуре угрожают доступу миллионов жителей Судана к медицинской помощи и другим жизненно важным услугам.

Гражданская война в Судане продолжается с апреля 2023 года. Регулярная армия контролирует центральные, северные и восточные районы страны, тогда как RSF удерживают значительную часть Дарфура. В последние месяцы обе стороны все активнее используют беспилотники для ударов по целям вдали от линии фронта.

По подсчетам ООН, только за первые три недели октября в результате атак беспилотников в Судане погибли более 300 человек, сотни получили ранения. Общее число погибших за время гражданской войны, по оценкам гуманитарных организаций, превышает 200 тысяч. Конфликт привел к масштабному голоду и одному из крупнейших в мире кризисов, связанных с вынужденным переселением населения.

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